زار قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد براك العتيبي أمس الأول (الإثنين) مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021 ) بجمهورية باكستان، وكان في استقباله نائب رئيس الأركان الجوية الباكستانية الفريق سيد نعمان علي هاي والملحق العسكري السعودي لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض عبدالله الزهراني، وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح عبدالرحمن الروقي.واستمع الطيار الركن العتيبي إلى إيجاز عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين وما جرى إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن في ما يخص مناورات التمرين والأهداف التي جرى تحقيقها.وأوضح أن مثل هذه التمارين تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية التي تتوفر في القوات الجوية الملكية السعودية بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات متراكمة من خلال المشارك في التمارين الدولية المختلطة.وأشار إلى أن قدرات وإمكانات القوات الجوية على نقل منظومات الطائرات المشاركة والمعدات والأفراد آلاف الأميال وبإمكانات سعودية بحتة، والتكيف مع العمل في بيئات جوية مختلفة وبأعلى معدلات السلامة والاحتراف، ما هي إلا أدلة راسخة على ما تمتلكه قواتنا الجوية من كفاءات وطنية مميزة.يشار إلى أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز (تورنيدو) متعددة المهام بأطقمها الجوية والفنية والمساندة تواصل مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021)، الذي تشارك فيه القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية من البلد المستضيف باكستان.