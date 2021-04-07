بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مدغشقر الرئيس أندريه راجولينا في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.وقال ولي العهد: «تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».