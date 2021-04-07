أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، وكذلك انخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، إذ كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح أخيراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأشار إلى أن حكومة المملكة أولت عنايتها بالسلامة المرورية وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية. وقال عبر «تويتر»: «بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم».