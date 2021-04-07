أوضح رجل الأمن ماجد عبدالله الرويلي الذي تعرض للإصابة أثناء أدائه مهام عمله في استيقاف أحد المطلوبين بمدينة سكاكا، لـ«عكاظ»، أنه تعرض لإصابات بليغة في القفص الصدري وكسور في أجزاء متفرقة من الجسم.

وثمن الرويلي موقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ومتابعته المستمرة لحالته الصحية.

وقال: «وقف أمير المنطقة على وضعي الصحي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وهذه اللفتة الكريمة خففت من مصابي ورفعت معنوياتي».

وأضاف: «الشكر موصول لمدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، لحرصه الدائم على سلامة منسوبي شرطة الجوف».



وكان أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قد زار الرقيب ماجد الرويلي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا.



واطمأن أمير المنطقة خلال الزيارة على صحة الرقيب الرويلي، منوهاً بجهوده وجهود زملائه منسوبي الأمن العام لخدمة الدين ثم القيادة والوطن.