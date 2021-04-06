واصلت حالات كورونا ارتفاعها المضطرد والمقلق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 792 حالة في يوم واحد، قرابة نصفها من الرياض التي تصدرت قائمة إصابات المدن بـ309، فيما تم تسجيل 467 حالة تعافٍ إضافية، و7 حالات وفاة جديدة. وأشارت الوزارة في بيانها الصحفي اليومي إلى أن إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 394169 حالة، بينها 6686 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 846 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 380772 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6711 حالة. ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها، وتعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي الفايروس. ونوه التوجيه إلى أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً. وأعلن مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ وفقاً للإجراءات الاحترازية. ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإعداد خطة زمنية لأخذ اللقاح لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي القادم، للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.كورونا في السعودية:المصابون: 394169النشطة: 6686الحرجة: 846