نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخرج الدورة (18) من طلبة الكلية وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف.

وكان في استقباله قائد قوات الدفاع الجوي وكبار الضباط في المنطقة الفريق أول الركن مزيد بن سليمان العمرو، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد وادع الثبيتي كلمة تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية، مؤكداً أن الطلاب تلقوا تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القيادية ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم، كما أوضح أن هذه الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك استأذن من راعي الحفل لتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، إثر ذلك تم إعلان النتائج وكرم رئيس هيئة الأركان العامة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية ثم عزف السلام الملكي.