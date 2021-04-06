وقف رئيس ⁧‫بلدية محافظة القريات⁩ المهندس ⁧‫فهد بن ابراهيم⁩ ⁧‫العنزي⁩ يرافقه عدد من مسؤولي البلدية ومهندسي المشاريع، على عدد من الطرق والشوارع في أحياء المحافظة.

ووجه بأعادة تأهيل عدد من الشوارع وصيانتها وذلك لرفع كفاءتها وفق برامج تحسين جودة الحياة، وحسب معايير ومواصفات الطرق الحضرية، وكذلك تضمن التوجيه حصر جميع الشوارع التي تحتاج للصيانه لوضعها ضمن الخطة المرحلية.

وأوضح المهندس العنزي، أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية وحسب الإمكانيات المتاحة على تحسين وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بشكل مستمر، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن بلدية القريات تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة ومرحلية لمعالجة الشوارع التي تحتاج للصيانة وفقاً لتوجيهات وحرص أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ومتابعة أمين منطقة الجوف م. عاطف الشرعان.

ودعا رئيس بلدية محافظة القريات المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز 940.