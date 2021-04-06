أبرمت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم الثلاثاء، عقد مشروع إعداد مخطط التصور الإرشادي للمناطق العشوائية لأراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، مع أحد المكاتب للاستشارات الهندسية، بحضور أمين الوقف هاني طرابزوني وممثل المكتب الهندسي ياسر العقبي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، كما أن ذلك من ضمن أولويات أمانة الوقف لضمان الاستغلال الأنسب لأراضي الوقف، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للوقف لبناء الإنسان وتنمية المكان.