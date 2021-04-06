شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية.

ونصت الاتفاقية لتخصيص أمانة جدة أرضا تنشئ شركة المياه الوطنية خلالها مصبا للصهاريج وتوفير المياه المعالجة جنوب محطة وادي عسلاء بمحافظة جدة.

وبارك الأمير مشعل توقيع الاتفاقية بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي ومن جانب شركة المياه الوطنية نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبو اثنين.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جودة البيئة والمحافظة على الصحة العامة بمحافظة جدة، في إطار التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، والتغلب على مشكلة الرمي العشوائي لمياه الصرف الصحي في شرق المحافظة، حيث يرتبط المصب بخط ناقل إلى محطة المعالجة البيئية وتجرى عمليات المعالجة خلاله وفق أعلى المعايير.

من جانب آخر، استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة المكلّف العقيد طالع الشهري. وهنأه بمناسبة تكليفه متمنيًا له التوفيق في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته، أعرب العقيد الشهري عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، مثمنًا توجيهاته لما فيه المساهمة في الحفاظ على البيئة.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة قد تم تدشين مقرها أخيرا، إذ تؤدي مهمات أمنية أساسية تتمثل في المراقبة البيئية، التحري البيئي، القبض والاستيقاف، الضبط وتحرير المخالفات، المساندة والدعم البيئي والإحالة للجهات المختصة.