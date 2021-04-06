تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة من خلال جولاتها الميدانية المستمرة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، وذلك في الميادين العامة والأسواق التجارية؛ للتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفايروس كورونا، وقامت بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.