استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى العاصمة الإريترية أسمرة برحلة واحدة أسبوعيا، تبدأ اعتبارا من 15 أبريل من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار أسمرة الدولي (ASM والرحلات متاحة الآن للحجز على موقع flydubai.com).

ومع إعادة إطلاق الرحلات إلى أسمرة، زادت فلاي دبي عملياتها بشكل مضطرد، إذ أعلنت أخيرا بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات بما في ذلك الدوحة وإسطنبول وجزر المالديف، إضافة إلى الوجهات الجديدة مثل مالطا وتل أبيب وتيرانا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: «نواصل إعادة فتح الوجهات على شبكتنا ونتطلع إلى توفير الراحة للمسافرين عبر رحلات الطيران المباشرة إلى دبي».

من جهته قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي سودهير سريدهاران: «يسعدنا إعادة إطلاق عملياتنا إلى إريتريا، بينما نواصل تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين، نرحب بمسافرينا من أسمرة مرة أخرى على متن رحلاتنا أثناء سفرهم إلى دبي وخارجها على شبكتنا المتنامية».

توفر «فلاي دبي» خدمات سفر مريحة وموثوقة. وسيتاح للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، والمقعد الفسيح المريح، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات الأطباق العالمية.

وسيستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بمقعد من تصميم ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء. وتواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. وتعمل فلاي دبي من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي، وتوفر لركابها وسيلة مريحة وفعالة للوصول والمغادرة من دبي.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. ووفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر. وفي دولة الإمارات، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر وان ام سي للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة، للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة، يتوجب على المسافر تقديم تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر.