أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 792 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 467 حالة تعافٍ إضافية، و7 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 394169 حالة، من بينها 6686 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 846 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 380772 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6711 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.