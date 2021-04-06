شدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على ضرورة تحديد الأراضي المراد تسويرها، بما يحقق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، والإعلان لملاكها بإقامة سور عليها ضمن حدود تملكه الشرعي وفقًا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك، بما لايتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان.

وبين الحقيل في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» على أن هذا الإجراء بناء على تنفيذ مبادرة (معالجة التشوه البصري) لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن السعودية، ومنها معالجة تسوير الأراضي البيضاء، ولأهمية التأكيد على ما جاء في الأنظمة واللوائح بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي برقم (19/1/360) وتاريخ 1360/3/28هـ، والذي نص في المادة (29) الفقرة (أ): على سلطة المباني أن تعلن كل مالك قطعة أرض بناء داخل منطقة البلدة أن يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعية خلال مدة معينة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الإعلان، والفقرة (ب) على مالك أي قطعة بناء متى أعلن من قبل سلطة المباني أن يحدد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملکه الشرعي.