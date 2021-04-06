كرم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بمكتبه اليوم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية البالغ عددهم 105 فائزين وفائزات، وذلك بهدف إثراء المحتوى الرقمي بمنتجات رقمية وإبراز دور الأسرة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.

وتسلم أمير منطقة حائل وثيقة نصية من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في المراحل التعليمية في إدارة تعليم حائل الشؤون التعليمية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد «بنين - بنات» قدمتها له الطالبة المتفوقة لين آل علي من الثانوية الثانية، التي تعبر عن اعتزازهم وفخرهم وانتمائهم للوطن، حيث جاءت هذه الوثيقة بناءً على طلبه أثناء رعايته حفل المتفوقين والمتفوقات بالمنطقة ليعبروا عن مشاعرهم الوطنية واكتسابهم القيم الإيجابية والسلوكيات الحسنة أثناء مسيرتهم التعليمية وشكرهم لإدارة التعليم على جهودهم في التعليم عن بعد.

وأكد أمير منطقة حائل أن هذه المناسبة تعد المخزون الرئيسي لهذا الوطن، منوهاً بتحقيق مثل هذه النتائج من المؤسسة التعليمية.

حضر التكريم مدير تعليم منطقة حائل الدكتور منذر البليهد، ومدير مركز التميز في إدارة تعليم حائل الدكتور طلال السلمان.