أوقفت بلدية محافظة بارق استقبال المراجعين نظراً لتزايد الحالات المصابة بفايروس كورونا من منسوبي البلدية، حيث سيتم إنهاء المعاملات إلكترونياً وعن بُعد من قبل الموظفين الإداريين وعبر منصة خدمة العملاء.

وقال مدير العلاقات العامة ببلدية محافظة بارق أحمد البارقي لـ«عكاظ»، أنه تم اليوم (الثلاثاء) تعقيم وتطهير مكاتب ومبنى وبهو البلدية كاملا.

وإجابة على سؤال «عكاظ» عن أسباب عدم اكتشاف حالات الإصابة بين الموظفين وهل توجد أجهزة لقياس الحرارة في البلدية قال: «جهاز في مدخل البلدية العام وآخر في المدخل الخاص».