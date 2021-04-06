أكد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية قيام الجهات الخدمية بمتابعة أعمالها والحرص على تنفيذها بجودة وإتقان، وضمان وصول الخدمة لكل مستفيد مواطنا أو مقيما بيسر وسهولة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله.

وهنأ الأمير سعود بن نايف في بداية الاجتماع الحضور وأبناء المنطقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة، للحد من انتشار فايروس كورونا الذي لوحظ من خلاله أخيرا ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين به، سائلاً الله تعالى الصحة والسلامة للجميع.

جاء ذلك خلال رئاسته جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي (1442-1443هـ) لمجلس المنطقة، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.