



استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة حاليًا.

واستمع لشرح مفصل من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة وأدوارها بالمنطقة والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها نحو تحقيق أهدافها المنشودة بالتعاون مع مختلف الأطراف في المنظومة الحكومية، كما اطلع على الإستراتيجية المعتمدة على تحقيق الاستخدام الأمثل لمنظومة عقارات الدولة لدعم التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات إحكام، ودور منصة إحكام الرقمية التي أطلقتها الأمانة العامة للجان؛ بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعتها رقمياً، وتوفير خدمات حجز المواعيد الرقمية لزيارة فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالتطويرات التنظيمية والهيكلية والرقمية لتنظيم وحفظ واستخدام الممتلكات والأصول العامة الدولة في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بما يسهم في حفظ الممتلكات والأصول العامة للدولة، مؤكداً أنه سيكون لتلك التنظيمات والخطط والجهود المبذولة وتوحيد السياسات المتعلقة بهذا الشأن الأثر الإيجابي الكبير على جميع القطاعات والأفراد.