يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مساء اليوم (الثلاثاء)، حفل تخرج الدفعة الـ 23 من طلاب وطالبات الجامعة، والذي يقام عن بُعد. ونوه رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، بما يحظى به قطاع التعليم كغيره من قطاعات الدولة من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأمير منطقة عسير على اهتمامه الدائم ورعايته لحفل تخرج الدفعة الـ 23، مثمناً جهود وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري وما حققته الوزارة من تميز ونجاح. وأوضح السلمي أن الجامعة تسعد اليوم بتخريج أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية من مرحلة الدبلوم إلى الدكتوراه للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وأيضا الفصل الصيفي للعام 1442هـ في 29 كلية، تحوي أكثر من 80 برنامجا علميا، صممت وفق معايير عالمية لتواكب التطور الذي تشهده المملكة. يُذكر أنه من المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها، كلمة لأمير عسير وأخرى لرئيس الجامعة، وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها طلاب الجامعة، فيما هيأت الجامعة موقعاً إلكترونياً تفاعلياً على الرابط:https://grad23.kku.edu.sa/ لمشاركة تهاني الخريجين وذويهم.