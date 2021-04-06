عقدت لجنة العمليات والتدريب لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون أمس (الاثنين) اجتماعها الحادي والثلاثين، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، وممثلي الدول الأعضاء، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.وبحث الاجتماع عدداً من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك، ومناقشة مجموعة من التوصيات التي تساهم في تحقيق المزيد من التقدم والتطور في جميع مجالات التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.