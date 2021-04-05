اطلع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، على أولى منتجات من صنع ذوي أطفال متلازمة داون في المنطقة، من خلال مركز تمكين لرعاية الأطفال المعاقين.

وأشاد أمير منطقة حائل بالمبادرة التي قدمت الأطفال وإبداعات ذويهم بشكل رائع، حاثاً الجميع على دعم مثل هذه المبادرات والمساهمة في تشجيع المبدعين.

من جهتها أكدت مديرة مركز تمكين لرعاية الأطفال المعاقين بالمنطقة هديل الفريح، أن إطلاق موقع تمكين الفنون يأتي من منطلق سعي المركز لتمكين ذوي متلازمة داون في المجتمع وبيع منتجاتهم ليعود ريعها إليهم كخطوة أولى لتحقيق الاستقلالية المالية لهم مستقبلاً.