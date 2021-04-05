استبدل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مسمى جائزة الحسام بجائزة الباحة للإبداع والتميز، ودشن، اليوم (الإثنين) -عبر الاتصال المرئي- أعمال «جائزة الباحة للإبداع والتميز» في دورتها السابعة للعام 1442هـ بمسماها الجديد، بحضور أمين عام الجائرة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

وقال أمير منطقة الباحة في كلمته: «في البداية وإيماناً منا بأن هذه الجائزة تستهدف المبدعين والمتميزين في منطقة الباحة فإنه يسرني أن أعلن تعديل اسم الجائرة إلى جائزة الباحة لتكون حافزاً لكل المبدعين في كافة المجالات ليستمر تميزهم ونجاحهم».

وأكد الأمير حسام أن بلادنا الغالية تواصل نهضة تنموية متميزة برؤية طموحة تعانق في همتها عنان السماء مواكبة النهضة الحضارية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولفت إلى أن هذه المرحلة من تاريخ الوطن تفرض تحديات نحن بمستواها، إلا أنها تتطلب منا جميعاً العمل بكل جدية لدعم الأفكار المتجددة والطاقات الملهمة، والجهد الخلاق بعمل دؤوب، وحرص مستمر على مواكبة رؤية المملكة 2030 المحققة لاستمرار الريادة والنماء والازدهار للوطن الغالي ولأبنائه الأوفياء، مشيراً إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بفضل الله تعالى ثم بسواعد وفكر أبناء وطننا المخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم، وعليه فإنه يسرني أن أعلن على بركة الله إطلاق أعمال جائزة الباحة للإبداع والتميز، مع تقديم شكري لأمانة الجائزة وكافة اللجان العاملة.

من جانبه، أوضح أمين جائزة الباحة للإبداع والتميز الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن رعاية أمير المنطقة لهذه الجائزة وإعلان تغيير مسماها الذي كان يحمل اسم الأمير حسام إلى مسمى «جائزة الباحة للإبداع والتميز» دليل واضح على أنه يضع منطقة الباحة في أولى أولوياته بالدعم الحقيقي لتحفيز المبدعين وتشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وتكريم المبدعين والمتميّزين واحتضان الأفكار البنّاءة والممارسات الهادفة والأعمال الريادية وفقاً لمعايير تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً لأهداف ورسالة الجائزة والفروع التي سيتم من خلالها تقديم الجائزة.