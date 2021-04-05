مددت مديرية الشؤون الصحية في منطقة الباحة، ساعات العمل في المركز الرئيسي للتطعيم بلقاح كوفيد 19 والمقام بمركز الأمير حسام بن سعود للمعارض والمؤتمرات حتى الساعة 12 مساءً، ويهدف تمديد ساعات العمل إلى إتاحة الفرصه لجميع الشرائح المجتمعية والملتزمين بأعمال وظيفية لزيارة المركز في الفترة المسائية، على أن يتم تسجيل مواعيد الراغبين عبر تطبيق «صحتي» مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح المتحدث باسم صحة الباحة ماجد الشطي، أن الصحة تطبق مبدأ الأولوية لكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكداً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفايروس.