أكدت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية للبنات بمحافظة سراة عبيدة ندى الشهري لـ«عكاظ» أنه انطلاقاً من رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتم توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن وبجودة وكفاءة عالية يتطلبها سوق العمل، ولتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.

وأوضحت الشهري أن الكلية التقنية للبنات في المحافظة تقدم برامج الدبلوم لتخصصات قسم التقنية الإدارية، بدبلوم محاسبة حيث تهدف هذه البرامج إلى تزويد المتدربة بالمهارات والمعلومات اللازمة للعمل في مجال تخصص المحاسبة، وتتقن فيه المتدربة بعض المهارات التخصصية، كتنفيذ الأعمال المحاسبية على الحاسب الآلي، وإدارة الحسابات المالية، وحسابات التكاليف في المنشآت التجارية والصناعية، كما ستتمكن المتدربة من إعداد القوائم والتقارير المالية، والمشاركة في لجان المراقبة والمراجعة الداخلية، ولجان الجرد والعهد وغيرها من المهارات التخصصية والعامة.

وقالت إن فترة التدريب في هذا البرنامج 5 فصول تدريبية (سنتين ونصف السنة)، إذ يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربة بالمهارات المطلوبة، والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال الدعم الفني للحاسب، وتتقن فيه بعض المهارات التخصصية كصيانة الحاسب الآلي، ودعم المشاكل الفنية في الحاسب، وتقديم الدعم الفني في الأعمال المتعلقة بشبكات الحاسب المحلية وحمايتها، وبرمجة التطبيقات الأساسية بإحدى لغات البرمجة المشهورة وغيرها من المهارات التخصصية والعامة، وفترة التدريب في هذا البرنامج 5 فصول تدريبية (سنتين ونصف السنة)، كما أوضحت أن الكلية تقوم بدراسة لاحتياج سوق العمل لفتح تخصصات جديدة لقسم التقنية الإدارية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات.