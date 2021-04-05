أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، تسجيل 695 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 489 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 393377 حالة، من بينها 6368 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 836 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 380305 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6704 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.