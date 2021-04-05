كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالة التي يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة (بطاقة العائلة)، إضافة إلى الحالات التي يتم فيها إصدار سجل جديد.

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن سجل الأسرة «بطاقة العائلة» لا يوجد لها تاريخ انتهاء، وأنه يتم تجديدها فقط عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.

وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع استفسار حول حذف أسماء الأبناء من سجل الأسرة «بطاقة العائلة» وإمكانية إعادة أسمائهم، موضحة أنه يتم حذف الابن من سجل الأسرة حال إصدار هوية وطنية.

وأكدت «الأحوال المدنية» أن الابنة لا تحذف من سجل الأسرة لوالدها حال زواجها، وتضاف لسجل زوجها.

يذكر أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقا، فلن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، تغيير في عدد أفراد الأسرة، تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.