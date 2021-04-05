باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة 71 بلاغًا إِسْعَافِيًّا في الحرم المكي الشريف، وذلك خلال شهر مارس الماضي.



وكانت أغلب الحالات التي تمت مباشرتها وإسعافها عبارة عن مضاعفات لأمراض مزمنة، وحالات تنفسية مختلفة مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات، حيث تم إسعاف 31 حالة في موقعها داخل أروقة وساحات المسجد الحرام بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد، ومستوصفات الحرم المكي الشريف.



الجدير بالذكر أن الحرم المكي الشريف يضم 4 مراكز إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تعمل على مدار الساعة وتتلقى البلاغات على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية.