أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وأشار إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة، ودعم ومساندة المملكة لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت في الأزمنة والظروف كافة وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، منوهاً بما يوليه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قيادة حكيمة للمسيرة الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق وبما يعود بالخير والرفاه للشعب الأردني الشقيق. وأضاف أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرارالمنطقة بأكملها.