يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الحفل الختامي لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك مساء الاثنين 7 رمضان 1442 في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض. وثمّن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الرعاية الكريمة من ولي العهد لهذا الحدث الثقافي الذي يُكرّم فيه مُبدعو الثقافة في المملكة من الروّاد والشباب. وأكد أن الرعاية تُعدّ التتويج الأكبر لمثقفي ومثقفات الوطن، ودلالة على ما تحظى به الثقافة من تقدير واهتمام ورعاية من القيادة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أعْلَت من قيمة الثقافة ومنحتها مكانتها الرفيعة بوصفها من مقوّمات جودة الحياة، ومن العناصر الرئيسة المكوّنة للهوية الوطنية. ورفع وزير الثقافة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم المستمر والمتنامي لقطاع الثقافة في عموم مناطق المملكة وبمختلف المسارات الإبداعية. ويشهد الحفل الختامي لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» تكريم الفائزين بجوائز المبادرة التي تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي: 14 جائزة ثقافية «شخصية العام الثقافية»، وجائزة «الثقافة للشباب»، وجائزة المؤسسات الثقافية، وجائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة. ويأتي حفل توزيع الجوائز بعد رحلة قطعتها مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» منذ بدء نشاطها في يونيو 2020م، والتي استقبلت خلالها ترشيحات بلغت نحو 15 ألف ترشيح من عموم المجتمع الثقافي عبر منصة إلكترونية متخصصة، قبل أن تبدأ عملية الفرز خلال أكتوبر من ذات العام، ثم التصفية في شهر نوفمبر، وعمليات التقييم والتحكيم في شهر ديسمبر الماضي.