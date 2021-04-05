أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنياً للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.كما أجرى ولي العهد اتصالاً هاتفياً بأخيه ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنياً للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأمن والاستقرار والازدهار.من جهته، أعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمناً مواقف المملكة العربية السعودية في الوقوف دوماً إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.