أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس (الأحد)، أن الجهات الأمنية في المملكة تتصدى للمخدرات بحزم، موضحاً أن استهداف المجتمع بهذه الآفة يعتبر أحد أخطر أدوات الاستهداف.وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في منصة «تويتر»: «تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا».وأضاف «أن الجهات المختصة ضبطت وأحبطت خلال 3 أشهر محاولة تهريب أكثر من 90 مليون قرص أمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوغرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم». واختتم وزير الداخلية تغريداته بالقول: «أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصناً منيعاً ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.