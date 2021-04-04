أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن المواظبة الدورية على عمل موازنة إطارات السيارات أو ما يسمى بـ«وزن الأذرعة»، يضمن استهلاكا أقل قدر الإمكان من الطاقة. وأضاف: «في المقابل، فإن تجاهل هذا الأمر يؤدي إلى هدر الطاقة المستخدمة في تشغيل المركبة».

وأكمل المركز أن «وزن الأذرعة» يجب أن يُجرى في المواعيد الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للمركبة، أو كل 15 أو 20 ألف كيلومتراً، لضمان أن الإطارات تعمل بكفاءة عالية دون أعطال فنية، تؤدي إلى استهلاك كميات كبية من الوقود أكثر مما ينبغي لها.

وأضاف المركز أن «وزن الأذرعة» لدى المراكز المعتمدة صاحبة الخبرة في هذا الشأن، من شأنه أن يضمن أعلى جودة لعمل الإطارات، مبيناً أن وزن الأذرعة في شكله النموذجي، يضمن استقامة الإطار أثناء سير المركبة، وعدم انحرافها، وهذا في حد ذاته يمنع تآكل الإطار من أحد الحواف.

وتابع: «ما سبق يبين الفائدة القصوى لوزن الأذرعة، ويزيد من الجودة العالية في تشغيل الإطارات».

وترتبط توصية المركز بشأن «وزن الأذرعة» بتوصية مماثلة، تخص اختيار الإطارات المناسبة للمركبة. وفي هذا الشأن يقول المركز إن أي اختيار خاطئ للإطار، سواء في الحجم أو النوع أو نوع الجودة، قد يكلف صاحب المركبة الكثير من الأموال على المدى البعيد في إهدار الطاقة، في حين أن تركيب الإطار المناسب الموصى به من قبل الشركة المصنعة، يجنب السيارة الانحراف أثناء القيادة بسرعات متوسطة أو عالية.