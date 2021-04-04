يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الأربعاء القادم احتفالية تخريج 4340 خريجاً وخريجة يمثلون الدّفعة الـ 15 من جامعة الباحة للعام الجامعي 1441-1442، ويكرم عبر الاتصال المرئي الأوائل والمتفوقين من الطلاب والطالبات لمختلف التخصصات والمراحل.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن الخريجين والخريجات من كافّة التخصصات والبرامج؛ الطبية، والعلميّة، والنظريّة، لافتاً إلى دورهم المأمول -مع من سبقهم- في خدمة دينهم، ثمّ وطنهم، وقيادتهم، إثر تأهيلهم بأدوات العلوم والمعارف.