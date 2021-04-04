بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (27083) مخالفة، في الفترة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـوسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.