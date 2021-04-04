أعلنت أمانة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.

كما أكدت استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية ومباشرة رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب تواصل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.