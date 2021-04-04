



أعلنت مؤسسة «موهبة» اليوم (الأحد) نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ11 والذي سجل فيه أكثر من 24 ألف طالب وطالبة.

وأدى الطلاب والطالبات مقياس موهبة للقدرات العقلية، وتجاوز عدد الطلبة الذين تم اكتشافهم أكثر من 11 ألفاً يجري العمل على ترشيحهم للبرامج والخدمات المقدمة من كل من «موهبة» ووزارة التعليم والجهات الداعمة للموهوبين وسينضمون إلى زملائهم المكتشفين خلال السنوات الماضية.

وأضاف بيان صادر من موهبة أنه جرى إعلان نتائج مقياس موهبة في سجل الطالب على البوابة وأضاف هذا العام خيار إمكانية أدائه عن بُعد واستفاد من هذا الخيار أكثر من 4000 طالب وطالبة بنسبة 20% من إجمالي الطلبة، بالإضافة إلى أدائه في مقرات الاختبارات المحوسبة كما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، في حين بلغت نسبة الطلاب 45% بينما كانت نسبة الطالبات هذا العام 55%.

وبلغت نسبة الطلبة المؤدين للمقياس في هذا العام 28% في المستوى الأول والذي يشمل الصفوف (الثالث والرابع والخامس)، بينما بلغت نسبة الطلبة في المستوى الثاني والذي يشمل الصفوف (السادس والسابع والثامن) 34%، ووصل طلبة المستوى الثالث (التاسع والعاشر والحادي عشر) 38% من إجمالي الطلبة المؤدين للمقياس.

وبلغت نسبة الطلبة السعوديين 96.5% في حين بلغت نسبة الطلبة غير السعوديين 3.5%، كان النصيب لمن أدى المقياس باللغة العربية 93%، ولمن أدوا المقياس باللغة الإنجليزية 7%.

وأشار البيان إلى أنه بإمكان جميع الطلبة الدخول في برامج ومسابقات مفتوحة حتى لو لم يحققوا درجات القطع المطلوبة في مقياس موهبة، ومنها مسابقات كانجارو موهبة وبيبراس موهبة، وبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية (مسابقة موهوب)، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.