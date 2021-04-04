شمّعت أمانة الباحة 17 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فايروس كورونا. ونفذت الفرق الميدانية 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، وحررت (82) مخالفة للتدابير الاحترازية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، وتطلّع لإسهام المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد، في ظل اقتراب موسم شهر رمضان.