أتاحت وزارة العدل الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، إضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.



ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب.



وتسعى وزارة العدل من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.



يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.