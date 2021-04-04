أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (684) حالة مؤكدة وتعافي (439) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6007)؛ منها (761) حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة (392.009) حالات وعدد حالات التعافي (379.312).كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات (6690) حالة، كما تم إجراء (53.777) فحصاً مخبرياً. وطالبت بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار فايروس كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.بالأرقام:684 مؤكدة439 تعاف6007 نشطة761حرجة