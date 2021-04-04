أرجع الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث، تخصيص موضوع الدورة الثامنة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر» تفاعلاً منها مع جائحة كورونا، واستشعاراً منها بدورها المجتمعي، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإنساني، مشيراً إلى أن الجائرة قدمت العديد من البرامج والندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية بفايروس كورونا، وسبل الوقاية منه، استمراراً على نهجها في رفع المجتمع، وسخرت منصاتها في الشبكات الاجتماعية للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وأطلقت ثلاث مبادرات نوعية، أولاها مبادرة «رصد» التي خصصت من خلالها موضوع دورتها الثامنة عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر»، ومبادرة «دعم» لدعم المشاريع الصغيرة الواعدة، و«احتضان» لتمكين رواد العمل الاجتماعي وتحفيزهم.وأوضح لـ «عكاظ»: تقدّم للجائزة في الدورة الحالية 404 مرشحين أفراداً وجهات حكومية وخاصة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحاً، ووصل لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحاً، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين، لافتاً إلى أن الجائزة بفروعها الخمسة عقدت عدداً من الجلسات امتدت لأربعة أشهر من 18 أكتوبر 2020 حتى 20 فبراير 2021، واطلعت على الأعمال المرشحة وتقارير المحكمين وزيارات ميدانية موسعة لمواقع المرشحين والاطلاع على أعمالهم عن قرب، ومن ثم اختيار الأعمال الفائزة. وأشار إلى أن الفرع الخامس الذي اعتمدته الأمانة العامة للجائزة في الدورة الثامنة بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، لمواكبة التغيرات والتطورات التي يشهدها العمل الاجتماعي في المملكة.