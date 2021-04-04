رحب سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيرلندية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمد السلامة، في مقر المجلس بالرياض، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، بإعلان السعودية لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن. وأشار إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أواصر العلاقة بين إيرلندا والمملكة في مختلف المجالات.وأكد السلامة أهمية تعزيز العمل الثنائي بين المملكة وإيرلندا في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الإيرلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين.في السياق ذاته، أكد سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، الدور السعودي الريادي في المنطقة والعالم، وتطابق الرؤى بين المملكة والمغرب في مختلف القضايا، منوهاً بما تشهده المملكة من قفزة تنموية في مختلف المستويات في ظل رؤيتها الطموحة خلال الاجتماع، الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف بن سالم أبو ثنين، بحضور نائب السفير عزيز الأشوري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة وذلك بمقر المجلس في الرياض، على أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية، وتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وتفعيل حركة النقل البحري بين البلدين.وبحث أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية مع السفير المغربي خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.