وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ما يزيد على 50 شاشة إلكترونية عالية الدقة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يتم تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي من أصحاب الفضيلة، وكادر مختص للترجمة واللغات لعدة لغات عالمية، كما تم ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت.وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين؛ ممثلة في وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.وتعمل الشاشات البالغ متوسط حجمها في الساحات 25م2، و 36م2 داخل المسجد الحرام، على نشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وبث الرسائل التوعوية عن أهمية الإجراءات الاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة القاصدين خلال موسم رمضان المبارك، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية. وأكدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أن وحدة المحتوى والمعلومات تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره.