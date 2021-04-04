نجحت قبائل مأرب بالالتفاف خلف الجيش الوطني والتصدي للمحاولات الحوثية الإيرانية لتدمير محافظتهم، مؤكدة أن المليشيا تعرضت للاستنزاف الكبير. وقال وكيل محافظة مأرب عبدالله بن أحمد الباكري لقد حطم الجيش الوطني وقبائل مأرب وبإسناد من التحالف العربي أحلام المليشيا التي كانت تزعم أنه بإمكانها خلال 72 ساعة السيطرة على مأرب، موضحاً أن تلك الأحلام أمام قوة وإرادة أبناء مأرب ودعم التحالف العربي بقيادة السعودية.وأضاف:«المليشيا كانت تعتقد أن يمكن من خلال مأرب تستطيع ضرب عصفورين بحجر لكنها فشلت، إذ كانت تخط للضغط على المجتمع الدولي للرضوخ لمطالبها والقضاء على الشرعية بالسيطرة على محافظتنا، لكن المعركة تحولت إلى معارك استنزاف للحوثي أفقدته قواه وجعلته في حالة هزيمة وانهيار، لذا انعكست النتائج على الوضع في تعز وغيرها من المحافظات انتفضت مستفيدة مما حصل».وأشار إلى أن الوضع في مأرب يشهد انفراجاً كبيراً ليس على المستوى العسكري، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن هناك عملية نهوض تنموي ونقلة نوعية أحدثتها السلطة المحلية داخل المحافظة وانعكست بشكل إيجابي على حياة أبناء قبائل المحافظة.من جهته أكد الشيخ سلطان الباكري أن قبائل مأرب لم تقف يوماً موقف المتفرج عن ما يدور حولها بل كان لها الدور في إفشال الكثير من المخططات الإرهابية التي لا تستهدف محافظتهم وحدها بل اليمن بأكمله، لذا أعلنت القبائل النفير العام وتصدت إلى جانب الجيش للمليشيا الحوثية وأفشلت خططهم.وأشار إلى أن المشروع الإرهابي الإيراني إلى زوال والنصر قريب ولا يمكن للقبائل اليمنية أن تقف بموقف المتفرج بل كان لها الدور المحوري في ردع الأطماع الإيرانية والقضاء عليها، معرباً عن شكره لقيادة تحالف دعم الشرعية على دعمهم المتواصل لأبناء اليمن وموقفهم الأخوي الذي يظهر مدى حرصهم على إنفاذ اليمن والشعب اليمني من الإرهاب الحوثي. فيما قال الشيخ صالح بن سعيد العبيدي أحد وجهاء قبيلة عبيدة الحوثي يعتقد أنه يمكن أن يحقق أطماعه في مأرب لكن قبائل مأرب تملك أدوات اليقظة لتعيد له، مؤكداً أن المليشيا لا يمكن أن يقبل بها عاقل فلقد دمرت بلد بأكمله وتحاول الوصول إلى مأرب لتدميره.وأضاف: «هذه العصابة التي يديرها إيرانيون وتنفذ مخططاتهم لن نتسامح معها فلقد خانت الوطن وترابه واستهدفت دور الجوار والمنطقة بالكامل بإرهابها»، مبيناً أن الوضع في تغير متواصل والمليشيا في انهيار وعجلت النصر تدور وقريباً سنكون في صنعاء وصعدة لنقتص لأبنائنا من رؤوس هذه العصابات.بدوره، يرى الشيخ ناصر بن علي عوشان العبيدي أحد مشايخ مأرب أن مأرب انتصرت على الحوثي وقريباً ستتحول المعركة إلى صنعاء وصعدة ولن تتوقف عند حدود صرواح، مبيناً أن الدعم السعودي السخي لمأرب واليمن على وجه العموم سيظل محل حب مودة كل أبناء اليمن فلا ينكر هذه المواقف الأخوية إلا جاحد.