واصلت الفرق واللجان الرقابية جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والمطاعم، ضمن الحملة الرقابية التي دشنتها أمانة منطقة عسير والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل ما يُقدم للمستهلك والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

من جهته، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة المنطقة وبلدياتها وخلال أسبوع عمل قامت بجولات رقابية بلغت ٧٧٠٥ جولات رقابية في فترات صباحية ومسائية، مؤكدًا أن الفرق الرقابية رصدت ١٤٣٥ مخالفةً متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم إغلاق ٢٨٩ منشأةً مخالفة وتمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك وفحص عينات غذائية بمختبر الأمانة للتأكد من سلامة تكوينها واستخدامها.

وأضاف الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت، موضحًا أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة والعاملين وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الحفظ والتخزين إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية ومنها عدم توفير المعقمات وتطبيق التباعد والسماح بالدخول دون تطبيق توكلنا وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل على تكثيف الجولات وأعداد المراقبين الميدانيين مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات عبر ٩٤٠.