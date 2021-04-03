أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس اعتماد جميع الموظفين والعاملين اشتراط تلقي اللقاح (محصن) في دخول الحرمين الشريفين ومبنيي الرئاسة والوكالة اعتبارا من غرة رمضان المبارك.

وشدد الشيخ السديس على أهمية تلقي اللقاح لجميع العاملين في الرئاسة والوكالة لما يضمن سلامة الجميع وسلامة القاصدين والزوار، وما يعين على القضاء على تفشي فايروس كورونا (كوفيد19) وانحساره، وما فيه من التأسي بالسنة النبوية من الأخذ بالأسباب في التعالج والوقاية وتحصين النفس وحفظها وبما يتلاءم مع مقاصد الشريعة الغراء، مشيرا إلى أن الدولة لم تألُ جهداً في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية كافة، ثم توفير اللقاح بشكل مجاني لضمان سلامة الأنفس والحفاظ عليها.

ورفع شكره لولاة الأمر على ما يبذلونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كانت قد اتخذت عددا من التدابير الوقائية والاحترازية المشددة منذ بداية انتشار الفايروس، لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.