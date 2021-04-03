اعتمد رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد آلية جديدة لاختيار عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة رغبة في تطوير العمل الإداري في الجامعة وإشراك منسوبيها في تقدم وريادة الجامعة ‏محليا ودوليا، ورغبة ‏في إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس الأكثر كفاءة وتأهيلا لتولي المناصب القيادية ‏في الجامعة وزيادة الشفافية في اختيار القيادات، وبذلك صدر قرار رئيس الجامعة باستحداث ‏لجنة دائمة باسم لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة التي تختص بوضع إطار عام للشروط المطلوبة وتحديد عناصر المفاضلة بين المتقدمين وحصر العمادات الشاغرة ‏والإعلان لعموم أعضاء هيئة التدريس لتقديم طلباتهم للترشح لهذه الشواغر ‏مع تحديد آلية كاملة لفرز الطلبات وآلية الترشيح.

وتأتي هذه الإجراءات سعياً من جامعة الأمير سطام لتمكين القيادات وتوسيع دائرة الاختيار والترشح لعدد أكبر وبمعايير تحقق الكفاءة والجودة.