أكد المتحدث الإعلامي بشرطة محافظة جدة القبض على شخصين من جنسية أثيوبية كانا يقومان بترويج المواد المخدرة بـجدة.وأوضح أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.وكشفت مصادر أن عملية ضبط الجناة تمت في حي العزيزية بجدة وذلك عقب رسم كمين ناجح اعتمد على نشر رجال الأمن والذين نجحوا في رصد المتورطين اللذين اتضح أنهما يقومان بإخفاء المخدرات داخل حاويات القمامة ووسط الأوساخ لعدم إثارة الشبهات حولهما.واعتمد المروجان على التمركز داخل أحد الطرقات الفرعية بالحي لاستقبال زبائنهما وهو ما مكن رجال الأمن من ضبطهما وعثر على عدد من عبوات العرق المسكر والمخدرات كانا قد قاما بتخبئتها.