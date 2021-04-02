أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 54 يوماً 441 مسجداً فُتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الجوف.



وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجداً ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.