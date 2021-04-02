



أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال تطوير وإعادة تأهيل المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات والطرق، وتحسين المشهد الحضري، في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن المشروع تضمن إعادة تأهيل وتنظيم وتجميل المدخل الشمالي لسكاكا، من خلال أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، مشيراً إلى سفلتة 126 ألف متر مربع ضمن المشروع، كما تم تركيب 340 عمود إنارة بتقنية موفرة للطاقة led، فيما بلغ طول المسار المخصص للدراجات الهوائية والمشاة 9400 متر، وتم زراعة 1373 شجيرات و738 من الأشجار و800 موقف سيارات وتوفير 20 من الكراسي الذكية والحديثة، مشيراً إلى إنجاز كافة الأعمال بالموقع وإنهاء المشروع وفق الخطة الزمنية.

وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على سرعة إنجاز مشاريع تأهيل وتطوير الطرق بالمنطقة، وفق أعلى المواصفات، لتسهم في انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.