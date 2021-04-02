ضبطت أمانة محافظة جدة 147 كغم من الأسماك واللحوم والخضراوات والمعجنات داخل موقع سكني يستخدم لتخزين وتحضير المواد الغذائية بنطاق حي البغدادية، يأتي ذلك ضمن جهود الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية خلال الحملات الرقابية على الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أنه في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة جرى رصد أحد المواقع العشوائية عبارة عن سكن يحتوي على عدد من المخالفات تنوعت بين تخزين أنواع من اللحوم مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مبيناً أن الفرق الميدانية ضبطت 40 كغم من المواد الغذائية الفاسدة وأتلفتها على الفور، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.