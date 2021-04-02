وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مجموعة من عقود المشاريع الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها 60 مليون ريال في مواقع مختلفة ومتنوعة في منطقة عسير؛ سعياً لدعم تنمية المنطقة سياحياً واقتصادياً، وتنمية الخدمات بها وتوفير الفرص الوظيفية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين؛ تحقيقاً لعناصر جودة الحياة.

وقال أمين منطقة عسير: إن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة، شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمدد وعقود ومساحات مختلفة، مفيداً أن من ضمن العقود توقيع 7 عقود استثمارية مع عدد من المستثمرين والشركات الوطنية في مجالات مختلفة، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق من فئة 5 نجوم في منطقة مطل جبل ثاة مع مجمع تجاري، وعدد من المطاعم والمقاهي، إلى جانب توقيع عقد مع شركة عقارية لتشغيل وصيانة مطعم في حديقة سما أبها التي تُعد أحد أهم روافد الترفيه والسياحة في المدينة. مشيراً إلى أنه تم تقييم وتحديد فرص الاستثمار السياحي في هذه الموقع من خلال دراسة جدوى واضحة ومفصلة من خبراء ومستشارين في المجالات ذاتها. وأضاف الحميدي: إن أمانة منطقة عسير تهدف إلى دعم الناتج المحلي، وتشجيع رواد الأعمال وحثهم على الاستثمار في منطقة عسير.



يُذكر أن أمانة عسير دعت إلى المبادرة والاطلاع على مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في مجالات الترفيه والمجمعات والأسواق التجارية والمطاعم، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».